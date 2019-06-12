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РИА Новости
Саммит ШОС

Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммитам ШОС и СВМДА

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ. 12 июня 2019
Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ. 12 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент поздравил участников совещания с Днем России", - сказал он.
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"В субстантивном плане обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня. Кроме того, состоялся обмен мнениями в рамках подготовки к предстоящим в Бишкеке и Душанбе саммитам ШОС и СВМДА", - сообщил Песков.
Саммит ШОС пройдет 13-14 июня в Бишкеке. Саммит СВМДА пройдет 14-15 июня в Душанбе.
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Саммит ШОСШОСДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияБезопасность
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