Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покидать пост, назвав внесенное в Раду представление об увольнении незаконным.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", — заявил Луценко в комментарии изданию " The Babel ".

По мнению генпрокурора, депутаты не будут голосовать за его отставку.

Луценко также отметил, что по украинским законам пятилетняя работа в законодательном или правоохранительном органе приравнивается к юридическому образованию, необходимому для его должности, а у него уже "четыре года работы в Министерстве внутренних дел и пять лет в Верховной раде".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду документы об увольнении Луценко. Как пояснили в администрации главы государства, основанием для этого стало отсутствие у генпрокурора диплома юриста.