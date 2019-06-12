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РИА Новости

Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покидать пост, назвав внесенное в Раду представление об увольнении незаконным.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", — заявил Луценко в комментарии изданию "The Babel".

По мнению генпрокурора, депутаты не будут голосовать за его отставку.
Луценко также отметил, что по украинским законам пятилетняя работа в законодательном или правоохранительном органе приравнивается к юридическому образованию, необходимому для его должности, а у него уже "четыре года работы в Министерстве внутренних дел и пять лет в Верховной раде".
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Накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду документы об увольнении Луценко. Как пояснили в администрации главы государства, основанием для этого стало отсутствие у генпрокурора диплома юриста.
На прошлой неделе парламент Украины отказался отправить в отставку главу МИД Климкина, министра обороны Степана Полторака и руководителя СБУ Василия Грицака. При этом все три политика ранее сами написали заявления об уходе.
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Популярные комментарии
И это правильно, так как прокуратура - это независимый орган, который должен быть отделён от мнения президента. В противном случае, президент может оказывать давление на прокуратуру. А что, если окажется так, что президент сам повяз в коррупции? Прокуратура в таком случае ничего не сможет сделать, если на неё президент может оказывать давление.
12 июня, 17:50
Константин Е
122210048
"Сделавший карьеру благодаря связям отца и дракам с милицией, сумел стать главой Генпрокуратуры с дипломом инженера-электронщика." И да: " Новым генеральным прокурором Украины назначен ближайший соратник президента страны Петра Порошенко и глава фракции «Блок Петра Порошенко 2016 год» " Вот тебе и Н Е З А В И С И М О С Т Ь !!!
12 июня, 18:08
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