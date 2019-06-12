Гройсман поручил закупать уголь у львовских шахтеров для погашения долгов

КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил разблокировать закупки угля с шахт в Львовской области и сделать его приоритетным для государственных энергокомпаний, чтобы погасить задолженность по зарплатам перед горняками, сообщила пресс-служба правительства в среду.

Делегация шахтеров госпредприятия "Львовуголь" приехала в среду Киев на переговоры с Гройсманом, чтобы обсудить выплату задолженности по заработной плате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт на Украине составляет более 34 миллионов долларов.

"Уголь, который производят шахты Госпредприятия "Львовуголь", должен закупать госхолдинг "Центрэнерго", который сейчас находится в управлении Фонда государственного имущества. Но закупки не происходят. Именно поэтому шахты не имеют оборотных средств и возможности оплачивать труд шахтеров и персонала шахт. Во время встречи премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Гройсман дал поручил Госаудитслужбе провести проверку формирования себестоимости угля на государственных шахтах.

Сотрудники шести шахт Львовской области утром в понедельник перекрыли трассу Львов — Рава-Русская с требованием погасить задолженность по зарплате. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Данилюк 1 июня сообщил, что задолженность по зарплатам шахтерам выплатят в сжатые сроки.