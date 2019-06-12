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РИА Новости

Гройсман поручил закупать уголь у львовских шахтеров для погашения долгов

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста шахтеров во Львове, которые выступают против задержек выплаты зарплат. 10 июня 2019
КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил разблокировать закупки угля с шахт в Львовской области и сделать его приоритетным для государственных энергокомпаний, чтобы погасить задолженность по зарплатам перед горняками, сообщила пресс-служба правительства в среду.
Делегация шахтеров госпредприятия "Львовуголь" приехала в среду Киев на переговоры с Гройсманом, чтобы обсудить выплату задолженности по заработной плате. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщил, что задолженность по зарплате горнякам государственных шахт на Украине составляет более 34 миллионов долларов.
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"Уголь, который производят шахты Госпредприятия "Львовуголь", должен закупать госхолдинг "Центрэнерго", который сейчас находится в управлении Фонда государственного имущества. Но закупки не происходят. Именно поэтому шахты не имеют оборотных средств и возможности оплачивать труд шахтеров и персонала шахт. Во время встречи премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству Фонда госимущества разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний", - сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, Гройсман дал поручил Госаудитслужбе провести проверку формирования себестоимости угля на государственных шахтах.
Участники акции протеста шахтеров на одной из улиц Львова
11 июня, 13:19
Профсоюз горняков Украины попросил СНБО помочь погасить долги по зарплате
Сотрудники шести шахт Львовской области утром в понедельник перекрыли трассу Львов — Рава-Русская с требованием погасить задолженность по зарплате. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Данилюк 1 июня сообщил, что задолженность по зарплатам шахтерам выплатят в сжатые сроки.
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Волынец ранее сообщал, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на Украине составляет более 40 миллионов долларов.
Шахта Степная во Львовской области
10 июня, 16:32
"Головная боль". Украинский аналитик о ситуации на шахтах западной Украины Сотрудники всех шести шахт во Львовской области перекрыли трассу Львов ‒ Рава-Русская, требуя погасить задолженность по зарплате, сообщил Независимый профсоюз горняков Украины. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik объяснил, в чем проблема.
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Ситуация на УкраинеВладимир ГройсманЛьвовская областьВ мире
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