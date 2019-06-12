СК Белоруссии расследует дело об избиении участника группы Trubetskoy

МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко - известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе "Ляпис Трубецкой" и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Согласно сообщению на странице группы Trubetskoy в Facebook , 6 июня Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. "Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации , в коме. Ситуация очень серьезная", - говорится в сообщении.

"По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего 6 июня", - сказал Кабакович.

Он уточнил, что в настоящее время музыкант находится в стабильно тяжелом состоянии.