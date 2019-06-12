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РИА Новости
Культура

СК Белоруссии расследует дело об избиении участника группы Trubetskoy

Вчера, 16:47
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© РИА Новости / Владимир ПесняГитарист музыкальных групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Руслан Владыко
Гитарист музыкальных групп Ляпис Трубецкой и Trubetskoy Руслан Владыко
© РИА Новости / Владимир Песня
Гитарист музыкальных групп "Ляпис Трубецкой" и Trubetskoy Руслан Владыко . Архивное фото
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко - известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе "Ляпис Трубецкой" и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Согласно сообщению на странице группы Trubetskoy в Facebook, 6 июня Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. "Руслан получил тяжёлую черепно-мозговую травму и в настоящее время лежит в реанимации, в коме. Ситуация очень серьезная", - говорится в сообщении.
"По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего 6 июня", - сказал Кабакович.
Он уточнил, что в настоящее время музыкант находится в стабильно тяжелом состоянии.
Отвечая на вопрос о наличии задержанных подозреваемых, официальный представитель СК подчеркнул, что "следователи работают, расследование дела продолжается".
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КультураЛяпис ТрубецкойМинскВ мире
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