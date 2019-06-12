Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко впал в кому после того, как его избили и ограбили в Минске. Об этом сообщается на фейсбук-странице коллектива.
В публикации говорится, что музыкант получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.
"Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству, — думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй", — написали коллеги артиста.
Официальный представитель СК Белоруссии Сергей Кабакович сообщил РИА Новости, что следователи выясняют все обстоятельства избиения Владыко и устанавливают подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.