Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

В публикации говорится, что музыкант получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.

"Ситуация очень серьезная, и мы просим всех, кто знает Пана — неважно, лично или благодаря его творчеству, — думать о нем и желать ему не просто скорейшего выздоровления, но и возвращения в строй", — написали коллеги артиста.