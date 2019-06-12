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РИА Новости

Россия призвала Японию поспособствовать прогрессу переговоров по СВПД

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Москва надеется, что в ходе визита премьера Японии Синдзо Абэ в Иран появится прогресс во взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы приветствуем любые усилия, которые могли бы способствовать нахождению разумного баланса интересов вокруг СВПД. Если японские коллеги в ходе проходящего визита сумеют помочь в продвижении к взаимопониманию в том числе и между Тегераном и Вашингтоном - для нас это будет позитивным моментом", - сказал Рябков журналистам.
"Любые усилия конструктивно настроенных сил, включая правительство Японии, направленные на поиск альтернатив и решения этих проблем, мы, разумеется, приветствуем и поддерживаем",- подчеркнул замглавы МИД РФ.
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Синдзо АбэМИД РФСергей РябковЯпонияРоссияИранСШАВ мире
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