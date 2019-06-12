Россия призвала Японию поспособствовать прогрессу переговоров по СВПД

ПРАГА, 12 июн – РИА Новости. Москва надеется, что в ходе визита премьера Японии Синдзо Абэ в Иран появится прогресс во взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы приветствуем любые усилия, которые могли бы способствовать нахождению разумного баланса интересов вокруг СВПД. Если японские коллеги в ходе проходящего визита сумеют помочь в продвижении к взаимопониманию в том числе и между Тегераном и Вашингтоном - для нас это будет позитивным моментом", - сказал Рябков журналистам.