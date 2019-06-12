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РИА Новости

Названа самая опасная страна в мире

Вчера, 15:52
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© AP Photo / Rahmat GulПодростки смотрят на город Кабул
Подростки смотрят на город Кабул
© AP Photo / Rahmat Gul
Подростки смотрят на город Кабул. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Мария Табак. Самой безопасной страной в мире, согласно Глобальному индексу миролюбивости (Global Peace Index), остается Исландия, самой небезопасной в 2018 году стал Афганистан, вытеснивший с последнего места Сирию, занявшую на этот раз предпоследнюю строчку в рейтинге.
"В Сирии, Афганистане и ЦАР в 2018 году насилие повлекло самые большие экономические потери: 67 процентов, 47 процентов и 42 процента ВВП соответственно", — говорится в переданном в РИА Новости тексте доклада.
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В пятерку наименее безопасных стран впервые вошел Йемен.
Россия опустилась на одну строчку, заняв 154 место из 163 стран. Ситуация в России улучшилась по девяти различным показателям и ухудшилась только по одному: количество смертей от внешних конфликтов, что связано с военными действиями России в Сирии.
При этом в России и Евразийском регионе, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке отмечается наибольшее повышение уровня миролюбивости.

"В обоих этих регионах количество смертей в результате конфликтов сократилось, благодаря деэскалации насилия на Украине и в Сирии соответственно. Сокращение числа смертей в результате конфликтов зеркально падению количества смертей в результате терроризма", — отмечается в докладе.

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Уровень одобрения по отношению к руководству России в мире падает, хотя и не так сильно, как по отношению к руководству США.
"Поддержка руководства США за последние пять лет упала больше, чем поддержка руководства России, Китая и Германии. В среднем люди сейчас больше одобряют руководство Китая, чем руководство США", — отмечается в докладе.
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Примечательно, что самый низкий уровень одобрения по отношению к руководству России отмечается в Северной Америке. По мнению авторов доклада, падает уровень доверия к руководству России и в РФ, и Евразийском регионе, и в Африке к югу от Сахары. Больше всего вырос уровень доверия к руководству России в Монголии.
Global Peace Index — индекс, разработанный социологами и экономистами международной группы экспертов Института экономики и мира (IEP). Список составляется ежегодно с 2007 года.
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АфганистанИсландияВ мире
Популярные комментарии
Опасно везде, где присутствуют ВС США.
12 июня, 15:54
Владимир Ф. Быченков
2931014
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