Названа самая опасная страна в мире

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Мария Табак. Самой безопасной страной в мире, согласно Глобальному индексу миролюбивости (Global Peace Index), остается Исландия, самой небезопасной в 2018 году стал Афганистан, вытеснивший с последнего места Сирию, занявшую на этот раз предпоследнюю строчку в рейтинге.

"В Сирии, Афганистане и ЦАР в 2018 году насилие повлекло самые большие экономические потери: 67 процентов, 47 процентов и 42 процента ВВП соответственно", — говорится в переданном в РИА Новости тексте доклада.

В пятерку наименее безопасных стран впервые вошел Йемен.

Россия опустилась на одну строчку, заняв 154 место из 163 стран. Ситуация в России улучшилась по девяти различным показателям и ухудшилась только по одному: количество смертей от внешних конфликтов, что связано с военными действиями России в Сирии.

При этом в России и Евразийском регионе, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке отмечается наибольшее повышение уровня миролюбивости.

"В обоих этих регионах количество смертей в результате конфликтов сократилось, благодаря деэскалации насилия на Украине и в Сирии соответственно. Сокращение числа смертей в результате конфликтов зеркально падению количества смертей в результате терроризма", — отмечается в докладе.

Уровень одобрения по отношению к руководству России в мире падает, хотя и не так сильно, как по отношению к руководству США.

"Поддержка руководства США за последние пять лет упала больше, чем поддержка руководства России, Китая и Германии. В среднем люди сейчас больше одобряют руководство Китая, чем руководство США", — отмечается в докладе.

Примечательно, что самый низкий уровень одобрения по отношению к руководству России отмечается в Северной Америке. По мнению авторов доклада, падает уровень доверия к руководству России и в РФ, и Евразийском регионе, и в Африке к югу от Сахары. Больше всего вырос уровень доверия к руководству России в Монголии.