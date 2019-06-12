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РИА Новости

В Якутске две девочки пострадали на надувном аттракционе

Вчера, 15:29
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ЯКУТСК, 12 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту травмирования двух 5-летних девочек на надувном аттракционе в Якутске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.
Как отметили в СУ СК, во вторник в ряде СМИ появились сообщения о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе, установленном на Комсомольской площади города Якутска.
По сообщению отца одной из девочек, инцидент произошел 9 июня, при падении с высоты около двух метров его дочь получила перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья.
"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Якутии проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", - рассказала Дворецкая.
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ЯкутияЯкутскПроисшествия
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