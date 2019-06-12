В Якутске две девочки пострадали на надувном аттракционе

ЯКУТСК, 12 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту травмирования двух 5-летних девочек на надувном аттракционе в Якутске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по республике Надежда Дворецкая.

Как отметили в СУ СК, во вторник в ряде СМИ появились сообщения о травмировании двух пятилетних девочек на надувном аттракционе, установленном на Комсомольской площади города Якутска.

По сообщению отца одной из девочек, инцидент произошел 9 июня, при падении с высоты около двух метров его дочь получила перелом позвоночника, вторая девочка – перелом запястья.