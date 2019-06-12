Абэ прибыл в Тегеран

ТЕГЕРАН, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду прибыл с официальным визитом в Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, посетившим Иран.

Последним главой правительства Японии, посещавшим Иран, был Такэо Фукуда. Произошло это в 1978 году – еще до свержения шаха и образования исламской республики. Таким образом, Абэ стал первым премьер-министром Японии, посетившим исламскую республику.

Абэ, согласно опубликованным государственным телевидением кадрам, по прилету в аэропорт Мехрабад встретил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В ходе визита, который продлится с 12 по 14 июня, у премьера Японии запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани и верховным лидером страны Али Хаменеи.

Визит премьер-министра Японии проходит в условиях обострения отношений между двумя партнерами Токио – Тегераном и Вашингтоном, происходящего на фоне ужесточения антииранских американских США и роста военной напряженности.

Телекомпания NHK накануне визита Абэ сообщала, что премьер Японии и президент США Дональд Трамп провели беседу по телефону, посвященную ситуации на Ближнем Востоке. Подробности разговора не разглашались, однако, по мнению NHK, Абэ должен был передать Трампу свое желание сделать так, чтобы его встреча с Хаменеи способствовала ослаблению напряженности в этом регионе.