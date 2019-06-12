СМИ: в Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Киевского предпринимателя оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери. Об этом сообщает Киевского предпринимателя оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери. Об этом сообщает Страна.Ua

Как пояснил изданию бизнесмен Сергей Кикенин, он занимается доставкой православной литературы в церковные лавки. В марте он получил заказ на один экземпляр Богослужебных указаний на 2019 год. Он привез книгу из Москвы и выслал по указанному адресу. Оказалось, что это была "контрольная закупка" СБУ.

"Сотрудники службы пояснили мне, что в книге указаны "не нужные для нас праздники": 9 Мая, Память иконы Божией Матери Державной (мол, "вы же понимаете, о какой державе идёт речь"). Это же получается, что они могут прийти в любой храм, и за любой продающийся там православный календарь предъявить прославление страны-агрессора", — заявил Кикенин.

После беседы в СБУ его вызвали в Госкомитет Украины по телевидению и радиовещанию, где первый замглавы комитета Богдан Червак подписал штраф в 41700 гривен (примерно 102195 рублей).