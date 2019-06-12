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РИА Новости

СМИ: в Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из России

Вчера, 15:03
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Киевского предпринимателя оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери. Об этом сообщает Страна.Ua.
Как пояснил изданию бизнесмен Сергей Кикенин, он занимается доставкой православной литературы в церковные лавки. В марте он получил заказ на один экземпляр Богослужебных указаний на 2019 год. Он привез книгу из Москвы и выслал по указанному адресу. Оказалось, что это была "контрольная закупка" СБУ.
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"Сотрудники службы пояснили мне, что в книге указаны "не нужные для нас праздники": 9 Мая, Память иконы Божией Матери Державной (мол, "вы же понимаете, о какой державе идёт речь"). Это же получается, что они могут прийти в любой храм, и за любой продающийся там православный календарь предъявить прославление страны-агрессора", — заявил Кикенин.
После беседы в СБУ его вызвали в Госкомитет Украины по телевидению и радиовещанию, где первый замглавы комитета Богдан Червак подписал штраф в 41700 гривен (примерно 102195 рублей).
Кикенину пояснили, что он нарушил статью 28 (1) Закона Украины об издательском деле. Согласно закону, издательская продукция может быть ввезена "с территории государства-агрессора" и распространена на территории Украины только при условии наличия соответствующего разрешения центрального органа власти, отвечающего за информационную политику.
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