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РИА Новости

Пекин призвал правильно интерпретировать слова Путина о "тиграх и обезьяне"

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн призвал СМИ правильно интерпретировать слова российского президента Владимира Путина на ПМЭФ, когда он привел в пример китайскую пословицу, комментируя торговые трения США с КНР и позицию России.
Президент РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на вопрос о схватке за экономическое первенство ответил китайской пословицей. Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
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"Я обратил внимание на соответствующие сообщения в СМИ, но я бы посоветовал им внимательно изучить всю речь российского президента, пересмотреть соответствующее видео и не вырывать цитаты из контекста. Насколько мне известно, президент Путин сначала употребил эту китайскую пословицу, но потом добавил, что все меняется, и описанная в пословице картина тоже меняется. США постоянно говорят о принципах свободной торговли и демократии в мировой экономике, но как только их конкуренты становятся сильнее, США начинают прибегать к применению различных ограничений, например, начинают тарифные войны, это наносит ущерб мировой экономике", - сказал Гэн Шуан.
Он также напомнил заявление российского президента о том, что Россия будет бороться за справедливые и демократические принципы в мировой торговле.
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"И мне кажется, что это истинная позиция России и президента Путина относительно торгово-экономических разногласий Китая и США", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что "Китай и Россия решительно выступают против политики односторонних действий, протекционизма и психологического террора".
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Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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Обострение отношений США и КитаяГэн ШуанМИД КНРВладимир ПутинКитайРоссияСШАЭкономика
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