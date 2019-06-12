Пекин призвал правильно интерпретировать слова Путина о "тиграх и обезьяне"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн призвал СМИ правильно интерпретировать слова российского президента Владимира Путина на ПМЭФ, когда он привел в пример китайскую пословицу, комментируя торговые трения США с КНР и позицию России.

Президент РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на вопрос о схватке за экономическое первенство ответил китайской пословицей. Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".

"Я обратил внимание на соответствующие сообщения в СМИ, но я бы посоветовал им внимательно изучить всю речь российского президента, пересмотреть соответствующее видео и не вырывать цитаты из контекста. Насколько мне известно, президент Путин сначала употребил эту китайскую пословицу, но потом добавил, что все меняется, и описанная в пословице картина тоже меняется. США постоянно говорят о принципах свободной торговли и демократии в мировой экономике, но как только их конкуренты становятся сильнее, США начинают прибегать к применению различных ограничений, например, начинают тарифные войны, это наносит ущерб мировой экономике", - сказал Гэн Шуан.

Он также напомнил заявление российского президента о том, что Россия будет бороться за справедливые и демократические принципы в мировой торговле.

"И мне кажется, что это истинная позиция России и президента Путина относительно торгово-экономических разногласий Китая и США", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что "Китай и Россия решительно выступают против политики односторонних действий, протекционизма и психологического террора".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.