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РИА Новости

Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей

16:36
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на вопрос о схватке за экономическое первенство ответил китайской пословицей.
Модератор пленарного заседания спросила у президента РФ, где место России в схватке за экономическое первенство и нужно ли России выбирать одну из парадигм, на что Путин ей ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
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