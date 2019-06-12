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РИА Новости

Президент Молдавии обсудил ситуацию в республике с российским послом

Вчера, 14:23
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© Фото : страница а Facebook Игоря ДодонаПрезидент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с полномочным послом РФ в Республики Молдова Олегом Васнецовым
Президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с полномочным послом РФ в Республики Молдова Олегом Васнецовым
© Фото : страница а Facebook Игоря Додона
Президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи с полномочным послом РФ в Республики Молдова Олегом Васнецовым. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обсудил в среду с послом России Олегом Васнецовым политическую ситуацию в республике на сегодняшний день.
"Провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили с российским послом последние внутриполитические события в нашей стране и возможные сценарии дальнейшего развития ситуации", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Он заверил, что администрация президента Молдавии продолжит прилагать усилия для укрепления стратегического партнерства с Россией. Также Додон поздравил дипломата с Днем России и передал поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину.
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
11 июня, 16:18
Политолог: в Молдавии сложилась "уникальная ситуация" Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии. В эфире радио Sputnik заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров высказал мнение о том, как будет складываться ситуация в стране.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Додон сообщил, что аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
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Игорь ДодонМолдавияРоссияВ мире
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