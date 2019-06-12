Джонсон заявил, что не рвется к "жесткому" Brexit

ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Мария Табак. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон – наиболее вероятный претендент на кресло лидера тори и премьер-министра – в среду официально начал предвыборную кампанию, заявив, что не стремится к "жесткому" Brexit, но выступает против откладывания сроков выхода страны из ЕС.
"Мы должны добиться лучшего, чем нынешнее соглашение по Brexit, отвергнутое три раза. И позвольте мне ясно заявить: я не ставлю своей целью выход из ЕС без соглашения. Я не думаю, что мы закончим чем-то подобным. Но ответственность должна проявляться в тщательной подготовке к такому исходу", - сказал Джонсон, выступая с речью в Лондоне.
Он подчеркнул, что сроки Brexit уже дважды переносились, а потому недопустимо это делать в третий раз.
"После трех лет (с референдума в 2016 году – ред.) и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть ЕС 31 октября", - сказал кандидат в премьеры.
На данный момент Джонсон, являясь фаворитом в гонке за премьерское кресло у букмекеров, уже заручился поддержкой гораздо большего числа коллег по парламенту, чем его конкуренты. Его поддерживают порядка 80 парламентариев, тогда как его главного соперника, нынешнего главу МИД Джереми Ханта – только чуть более 30.
Согласно данным опроса ComRes, Джонсон в качестве лидера Консервативной партии способен привести тори на всеобщих выборах к уверенной победе, при которой консерваторы получат преимущество в парламенте в 140 мест. Прогнозы касательно остальных кандидатов куда менее впечатляющи.
Первый раунд голосования на выборах лидера Консервативной партии пройдет в четверг. Пользующийся наименьшей поддержкой среди депутатов-однопартийцев кандидат, а также те кандидаты, которые наберут менее 5%, будут отсеяны.
На данный момент в списке кандидатов значатся 10 имен: экс-главы МИД Бориса Джонсона, министра природных ресурсов Майкла Гоува, экс-лидера палаты общин Андреа Лидсом, действующего главы МИД Джереми Ханта, экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, министра международного развития Рори Стюарта, главы МВД Саджида Джавида, министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, экс-министра труда и пенсий Эстер Макви, экс-представителя минфина при палате общин Марка Харпера. Фавориты гонки – бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант.
11 июня, 18:39Десять к одному. Консерваторы Британии начали выбирать себе лидера Пятое место на выборах в Европарламент, катастрофическое падение рейтинга, депрессивные настроения. Тори никогда не были в таком жалком и разобранном состоянии. А если послушать, что говорят о партии британцы, то выбирает она не доктора, а патологоанатома.