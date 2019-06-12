Джонсон заявил, что не рвется к "жесткому" Brexit

ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Мария Табак. Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон – наиболее вероятный претендент на кресло лидера тори и премьер-министра – в среду официально начал предвыборную кампанию, заявив, что не стремится к "жесткому" Brexit, но выступает против откладывания сроков выхода страны из ЕС.

"Мы должны добиться лучшего, чем нынешнее соглашение по Brexit, отвергнутое три раза. И позвольте мне ясно заявить: я не ставлю своей целью выход из ЕС без соглашения. Я не думаю, что мы закончим чем-то подобным. Но ответственность должна проявляться в тщательной подготовке к такому исходу", - сказал Джонсон, выступая с речью в Лондоне.

Он подчеркнул, что сроки Brexit уже дважды переносились, а потому недопустимо это делать в третий раз.

"После трех лет (с референдума в 2016 году – ред.) и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть ЕС 31 октября", - сказал кандидат в премьеры.

На данный момент Джонсон, являясь фаворитом в гонке за премьерское кресло у букмекеров, уже заручился поддержкой гораздо большего числа коллег по парламенту, чем его конкуренты. Его поддерживают порядка 80 парламентариев, тогда как его главного соперника, нынешнего главу МИД Джереми Ханта – только чуть более 30.

Согласно данным опроса ComRes, Джонсон в качестве лидера Консервативной партии способен привести тори на всеобщих выборах к уверенной победе, при которой консерваторы получат преимущество в парламенте в 140 мест. Прогнозы касательно остальных кандидатов куда менее впечатляющи.

Первый раунд голосования на выборах лидера Консервативной партии пройдет в четверг. Пользующийся наименьшей поддержкой среди депутатов-однопартийцев кандидат, а также те кандидаты, которые наберут менее 5%, будут отсеяны.