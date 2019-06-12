Путин поблагодарил лауреатов Госпремий за труд на благо России

"Вы продолжаете традиции служения Отечеству, в своей научной, творческой, просветительской деятельности добиваетесь реализации планов и замыслов, держите на высоте их планку и своей жизнью доказываете, как стать действительно счастливыми, достойными людьми. И эти примеры важны для каждого из нас, для каждого человека".
"Масштаб его личности, богатство таланта, диапазон художественного мастерства, без всякого преувеличения, поражают. Он автор множества музыкальных произведений, причем самых разных жанров", — так президент охарактеризовал композитора Щедрина, отметив его верность "русской теме и духовному наследию России".
"Именно их группы создали сверхчувствительные приборы, позволившие впервые зафиксировать слияние двух черных дыр на расстоянии свыше миллиарда световых лет и тем самым доказать существование гравитационных волн. Этот большой научный успех подарил всему человечеству еще один способ наблюдения за Вселенной, принципиально изменил сам уровень ее изучения и еще больше приблизил нас к разгадке тайн мироздания", — сказал президент.