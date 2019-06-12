Путин поблагодарил лауреатов Госпремий за труд на благо России

Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил лауреатов Государственных премий за труд и ответственность, преданность призванию и работу на благо Отечества.

"Вы продолжаете традиции служения Отечеству, в своей научной, творческой, просветительской деятельности добиваетесь реализации планов и замыслов, держите на высоте их планку и своей жизнью доказываете, как стать действительно счастливыми, достойными людьми. И эти примеры важны для каждого из нас, для каждого человека". Владимир Путин

В этом году лауреатами традиционных Госпремий стали:

— За вклад в области литературы и искусства: литературовед и писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор национального парка "Кенозерский" Архангельской области Елена Шатковская.

— За вклад в области гуманитарной деятельности: композитор Родион Щедрин.

— За вклад в области науки и технологий и за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн: профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов.

— За выдающийся вклад в востоковедение: научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

— За научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи: главврач научно-исследовательского института — краевой клинической больницы № 1 имени Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Медуниверситета имени Сеченова Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава Владимир Харченко.

На торжественной церемонии в Кремле глава государства отметил высокое мастерство литературоведа Павла Басинского, "точность и проникновенность" художественных исследований которого позволяет по-новому открывать для читателей личности отечественных писателей, личности "колоссального исторического и человеческого масштаба".

Путин также подчеркнул, что пианист Луганский, "несмотря на широкую известность и предельную востребованность", совершенствует свое мастерство, принципа "не жалеть себя ради поставленной цели" придерживается и директор национального парка "Кенозерский" Шатковская, которую "с гордостью называют в Архангельской области легендарной женщиной".

"Масштаб его личности, богатство таланта, диапазон художественного мастерства, без всякого преувеличения, поражают. Он автор множества музыкальных произведений, причем самых разных жанров", — так президент охарактеризовал композитора Щедрина, отметив его верность "русской теме и духовному наследию России".

По словам Путина, руководитель Института востоковедения РАН Наумкин "свои академические исследования всегда сочетал с академическими экспедициями", что позволило ему добиться глубокого понимания глобальных процессов, быть экспертом в российской дипломатии. Глава государства также отметил заслуги врачей-хирургов Порханова, Паршина и Харченко, чьи исследования позволили спасать "ранее неизлечимых больных".

Высокий статус российской науки подтверждают и российские физики Митрофанов, Пустовойт и Хазанов, добавил российский лидер.