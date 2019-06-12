Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T18:01Z
https://ria.ru/20190612/1555509559.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155551/67/1555516743_0:0:3221:1813_1036x0_80_0_0_f3e9eb73eb26fc4760c334f28444c8b6.jpg
РИА Новости

Путин поблагодарил лауреатов Госпремий за труд на благо России

Вчера, 14:02
1038
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Путин поздравил лауреатов Государственных премий за труд и ответственность, преданность призванию и работу на благо Отечества.

"Вы продолжаете традиции служения Отечеству, в своей научной, творческой, просветительской деятельности добиваетесь реализации планов и замыслов, держите на высоте их планку и своей жизнью доказываете, как стать действительно счастливыми, достойными людьми. И эти примеры важны для каждого из нас, для каждого человека".

Президент РФ Владимир Путин с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым во время встречи. 11 июня 2019
Владимир Путин
В этом году лауреатами традиционных Госпремий стали:
— За вклад в области литературы и искусства: литературовед и писатель Павел Басинский, пианист Николай Луганский и директор национального парка "Кенозерский" Архангельской области Елена Шатковская.
— За вклад в области гуманитарной деятельности: композитор Родион Щедрин.
— За вклад в области науки и технологий и за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн: профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов.
— За выдающийся вклад в востоковедение: научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
— За научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи: главврач научно-исследовательского института — краевой клинической больницы № 1 имени Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Медуниверситета имени Сеченова Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава Владимир Харченко.
В России учредили новую литературную премию Золотая роза
31 мая, 11:36
В России учредили новую литературную премию "Золотая роза"
На торжественной церемонии в Кремле глава государства отметил высокое мастерство литературоведа Павла Басинского, "точность и проникновенность" художественных исследований которого позволяет по-новому открывать для читателей личности отечественных писателей, личности "колоссального исторического и человеческого масштаба".
Путин также подчеркнул, что пианист Луганский, "несмотря на широкую известность и предельную востребованность", совершенствует свое мастерство, принципа "не жалеть себя ради поставленной цели" придерживается и директор национального парка "Кенозерский" Шатковская, которую "с гордостью называют в Архангельской области легендарной женщиной".

"Масштаб его личности, богатство таланта, диапазон художественного мастерства, без всякого преувеличения, поражают. Он автор множества музыкальных произведений, причем самых разных жанров", — так президент охарактеризовал композитора Щедрина, отметив его верность "русской теме и духовному наследию России".

По словам Путина, руководитель Института востоковедения РАН Наумкин "свои академические исследования всегда сочетал с академическими экспедициями", что позволило ему добиться глубокого понимания глобальных процессов, быть экспертом в российской дипломатии. Глава государства также отметил заслуги врачей-хирургов Порханова, Паршина и Харченко, чьи исследования позволили спасать "ранее неизлечимых больных".
Высокий статус российской науки подтверждают и российские физики Митрофанов, Пустовойт и Хазанов, добавил российский лидер.

"Именно их группы создали сверхчувствительные приборы, позволившие впервые зафиксировать слияние двух черных дыр на расстоянии свыше миллиарда световых лет и тем самым доказать существование гравитационных волн. Этот большой научный успех подарил всему человечеству еще один способ наблюдения за Вселенной, принципиально изменил сам уровень ее изучения и еще больше приблизил нас к разгадке тайн мироздания", — сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин и лауреат премии в сфере правозащиты за 2018 год, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. 12 декабря 2018
12 декабря 2018, 17:57
Путин вручил госпремии главам "Русфонда" и общества инвалидов
20701125
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов во время несогласованной акции в Москве. 12 июня 2019
В Москве более 200 человек задержали за участие в несогласованной акции
Подростки смотрят на город Кабул
Названа самая опасная страна в мире
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Лента
новостей
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин призвал работать над повышением качества жизни россиян
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о встрече с Путиным
Российские военнослужащие проезжают мимо колонны югославских военных в Лазарево на пути к аэропорту Приштины
Как прошел марш-бросок русских десантников, поразивший мир
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в День России. 12 июня 2019
Путин вручает в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной при Зеленском
Кардиограмма
Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий за 2018 год в День России. 12 июня 2019
Путин призвал россиян делать все для развития и процветания родины
Логотип компании Huawei. Архивное фото
Эксперт: Google осознает, чем грозит самостоятельное развитие Huawei
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Участники митинга на одной из улиц Хартума
В Судане произошла новая попытка госпереворота
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
11:40В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
11:38В авиакатастрофе с Ан-32 в Индии никто не выжил
Лента новостейМолния