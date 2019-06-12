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РИА Новости

В аэропорту Порту задержали гражданина Италии, "заминировавшего" самолет

Вчера, 13:01
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Полиция Португалии задержала в аэропорту Порту мужчину, заявившего о "минировании" самолета, сообщает местная газета Portugal News.
По данным издания, рейс авиакомпании Ryanair, направлявшийся из итальянского города Бергамо, начал заходить на посадку в аэропорту Порту, когда один из пассажиров выкрикнул, что заложил бомбу на борту.
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Полиция оцепила самолет, в ходе проверки подозрительных предметов на борту обнаружено не было.
Сообщается, что полиция задержала нарушителя, который является гражданином Италии.
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