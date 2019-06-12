Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T11:56Z
https://ria.ru/20190612/1555508124.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155550/03/1555500362_0:0:3102:1745_1036x0_80_0_0_a2920c39237ca311856b7554b5a7731a.jpg
РИА Новости

Патрушев прокомментировал вопрос причастности спецслужб к делу Голунова

Вчера, 11:56
6539
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что ему неизвестно о причастности каких-либо сотрудников спецслужб к делу журналиста Ивана Голунова, однако в случае нарушения закона они должны понести наказание.
"У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание", - заявил журналистам Патрушев, отвечая на вопрос о возможной причастности сотрудников спецслужб к делу против журналиста.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Вчера, 10:08
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Вчера, 02:05
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
35924716
Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Веселая история получается - наркотики есть, а виновных нет. Интересно, как силовики будут выкручиваться из ситуации?
12 июня, 12:11
on no
740000
Рекомендуем
Газовое оборудование в Львовской области
Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
РИА
Новости
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Источник: постпреды стран ЕС решили продлить "крымские санкции"
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Лента
новостей
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
Феодосийский морской торговый порт
В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Болтона о распространении Россией слухов
Работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р в монтажно-испытательном корпусе
Американские ученые попрощались с российским телескопом "Спектр-Р"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Пекин призвал правильно интерпретировать слова Путина о "тиграх и обезьяне"
Кардиограмма
Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин рассказал об ответе Киева в случае возвращения России в ПАСЕ
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Логотип компании Газпром
Представитель Зеленского призвал "Газпром" исполнять решение арбитража
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10Иран готов оказать гуманитарную помощь Йемену
12:08В Иране опровергли присутствие военных советников в Йемене
12:04МИД Ирана отверг обвинения арабских стран в поставках ракет хуситам
12:03Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям
12:03Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку
12:02Посольство в Иране уточняет данные о россиянах среди спасенных моряков
12:01В Калужской области изъяли 30 килограммов амфетаминов в нарколаборатории
12:01Эксперт прокомментировал размещение в Польше беспилотников США
12:00Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
11:59В Калужской области задержали организаторов нарколаборатории
11:57Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
11:55Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
11:51Эксперт прокомментировал требование банков к клиентам о раскрытии расходов
11:50Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
11:49ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
11:48В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права
11:46В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
11:45В Белоруссии намерены лишать свободы за публичную реабилитацию нацизма
11:45Посольство в Омане не располагает данными о россиянах на атакованном судне
11:44ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Лента новостейМолния