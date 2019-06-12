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РИА Новости

Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа

11:31
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской области
Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Газовое оборудование в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал способ закупки газа из России через частную компанию, который предложил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
По его словам, это абсолютно авантюрное заявление, поскольку согласно законодательству Украины, реализовать данную инициативу не удастся.
"Теоретически это можно сделать, спорить не буду. Но будет монополизм, и Антимонопольный комитет сразу заблокирует эту компанию — вот, в чем проблема".
Андрей Герус
Ранее Герус порекомендовал лидерам "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку основать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.
В 2015 году Украина прекратила закупки газа у России. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в частности, в Словакии, Венгрии и Польше.
Несмотря на то что киевские власти неоднократно утверждали, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики подчеркивали, что такие закупки значительно дороже, чем прямые поставки из России.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце текущего года.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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