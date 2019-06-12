Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в разговоре с RT прокомментировал способ закупки газа из России через частную компанию, который предложил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

По его словам, это абсолютно авантюрное заявление, поскольку согласно законодательству Украины, реализовать данную инициативу не удастся.

"Теоретически это можно сделать, спорить не буду. Но будет монополизм, и Антимонопольный комитет сразу заблокирует эту компанию — вот, в чем проблема". Андрей Герус

Ранее Герус порекомендовал лидерам "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку основать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.

В 2015 году Украина прекратила закупки газа у России. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в частности, в Словакии, Венгрии и Польше.

Несмотря на то что киевские власти неоднократно утверждали, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", многие чиновники и политики подчеркивали, что такие закупки значительно дороже, чем прямые поставки из России.