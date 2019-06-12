В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн - РИА Новости. Возгорание в кафе привело к эвакуации около 200 человек из торгового центра в Сургуте в ХМАО, сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник в здании торгово-развлекательного центра "Союз".

"На третьем этаже в кафе "Жили-были" повреждены фритюрница и оборудование на площади 3 квадратных метра, закопчены стены на площади 10 квадратных метров. Эвакуировано 190 человек, в том числе 30 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось не более 20 минут.

Как пояснил РИА Новости представитель ведомства, причину возгорания устанавливают органы дознания, предполагается, что пожар мог произойти из-за возгорания масла во фритюрнице, либо в связи с неисправностью этого оборудования.