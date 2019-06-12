Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T11:09Z
https://ria.ru/20190612/1555507697.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей

11:09
170
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России направит в регионы более 155 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта "Образование", сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в Минпросвещения, с 7 июня по 8 июля ведомство принимает заявки от регионов РФ на право софинансирования мероприятий национального проекта "Образование" за счет средств федерального бюджета.
Компьютер
30 декабря 2018, 14:23
Школы получат высокоскоростной интернет в рамках нацпроекта "Образование"
"Ведомственный приказ об этом подписан и направлен в регионы, а соответствующая документация на участие в отборе размещена на официальном сайте ведомства. Субсидии в размере более 155 миллиардов рублей предоставляются на реализацию 12 мероприятий федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта",- рассказали в пресс-службе.
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, это проекты, посвященные школе, родителям, ранней профориентации, развитию дополнительного образования детей, непрерывному образованию, цифровой образовательной среде, "и все это направлено на развитие образовательного пространства на территории нашей большой страны".
Председатель правительства России Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
3 июня, 15:26
Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты
В Минпросвещения добавили, что впервые субсидии будут распределены на три года, а некоторые из них и на период реализации всего национального проекта до 2024 года, что позволит регионам Российской Федерации эффективно планировать реализацию мероприятий нацпроекта.
"В ближайшие три года на предоставленные субсидии регионы обновят материально-техническую базу в школах, создадут условия для занятий физической культурой и спортом в сельских школах, установят современное и технологическое оборудование, построят детские технопарки "Кванториум", создадут центры выявления и поддержки одаренных детей, центры цифрового образования детей и многое другое. Также отметим, около 55 миллиардов рублей уже распределены в субъекты Российской Федерации в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в целях ликвидации третьей смены",- подчеркнули в министерстве.
200000
Обсудить 0
Министерство просвещения РоссииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Лента
новостей
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
Число госпитализированных с отравлением на свадьбе во Львове возросло до 47
Президент Ирана Хасан Роухани
Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
Бари Алибасов
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Феодосийский морской торговый порт
В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Источник назвал цель визита Абэ в Иран
Кардиограмма
Названы регионы с самой высокой смертностью
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 "на ногах"
Работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р в монтажно-испытательном корпусе
Американские ученые попрощались с российским телескопом "Спектр-Р"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
10:24В Индии предупредили о приближении мощного циклона
10:22Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния