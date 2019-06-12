На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министерство просвещения России направит в регионы более 155 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта "Образование", сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Минпросвещения, с 7 июня по 8 июля ведомство принимает заявки от регионов РФ на право софинансирования мероприятий национального проекта "Образование" за счет средств федерального бюджета.

"Ведомственный приказ об этом подписан и направлен в регионы, а соответствующая документация на участие в отборе размещена на официальном сайте ведомства. Субсидии в размере более 155 миллиардов рублей предоставляются на реализацию 12 мероприятий федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта",- рассказали в пресс-службе.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, это проекты, посвященные школе, родителям, ранней профориентации, развитию дополнительного образования детей, непрерывному образованию, цифровой образовательной среде, "и все это направлено на развитие образовательного пространства на территории нашей большой страны".

В Минпросвещения добавили, что впервые субсидии будут распределены на три года, а некоторые из них и на период реализации всего национального проекта до 2024 года, что позволит регионам Российской Федерации эффективно планировать реализацию мероприятий нацпроекта.