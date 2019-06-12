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РИА Новости

Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений

10:31
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
© Sputnik / Владислав Воднев
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АЛМА-АТА, 12 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступивший в среду в должность после победы на президентских выборах, поручил главам госорганов, подотчетных ему, а также мэрам столицы и городов республиканского значения, а также главам областей исполнять обязанности до назначения соответствующих руководителей, сообщила пресс-служба президента.
"Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей… Акимам (мэрам - ред.) городов Нур-Султана, Алма-Аты, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов", - говорится в указах президента.
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Согласно пункту 1 статьи 17-1 конституционного закона "О президенте Республики Казахстан", полномочия руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту, прекращаются при вступлении в должность вновь избранного президента.
В соответствии с пунктом 5 статьи 87 конституции, полномочия акимов областей, городов республиканского значения и столицы прекращаются при вступлении в должность вновь избранного президента.
В число госорганов, непосредственно подчиняющихся и подотчетных президенту, входят администрация главы государства, Генпрокуратура, комитет национальной безопасности, агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки "Сырбар", служба охраны президента, счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, управление делами президента.
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