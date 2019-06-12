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РИА Новости

Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:22
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.
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"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 12 раз... ранение получил один мирный житель", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 103 мины калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы восьми населенных пунктов республики, заявили там.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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