Число госпитализированных с отравлением на свадьбе во Львове возросло до 47

Ранее пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что 18 человек госпитализированы 9-10 июня из-за отравления на свадьбе во Львове. Во вторник в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что число госпитализированных возросло до 40. По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".