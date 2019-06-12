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РИА Новости

Число госпитализированных с отравлением на свадьбе во Львове возросло до 47

10:16
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КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Число госпитализированных из-за отравления на свадьбе во Львове возросло до 47, сообщается в среду на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что 18 человек госпитализированы 9-10 июня из-за отравления на свадьбе во Львове. Во вторник в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что число госпитализированных возросло до 40. По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
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"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 12 июня госпитализировано 47 человек (из них пятеро детей). Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в пресс-службе.
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