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РИА Новости

Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

10:08
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В пресс-службе отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", которое они планировали провести в среду в центре столицы.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
02:05
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
"Во встрече приняли участие М. А. Литвинович, Е.В.Берг, Г.Б.Туманов, А.А.Лоскутов, А.А.Никитенко", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.
"Регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяют обеспечить общественную безопасность в полном объеме. В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - отмечают в департаменте.
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
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Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
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Косачев потребовал "поименного возмездия" за преследование Голунова
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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