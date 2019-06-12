Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Власти Москвы призывают не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В пресс-службе отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", которое они планировали провести в среду в центре столицы.

"Во встрече приняли участие М. А. Литвинович, Е.В.Берг, Г.Б.Туманов, А.А.Лоскутов, А.А.Никитенко", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.

"Регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяют обеспечить общественную безопасность в полном объеме. В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - отмечают в департаменте.

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.