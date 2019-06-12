Представитель Зеленского призвал "Газпром" исполнять решение арбитража

"Так вот, Стокгольмский арбитраж, принял решение о том, что должны быть поставки из "Газпрома" на Украину, по цене ниже, чем это было предусмотрено ранее в контракте. "Нафтогаз" даже пробовал купить такой газ, в марте 2018 года, но "Газпром" тогда отказался. Если не ошибаюсь, это 5 миллиардов кубометров газа, решение Стокгольмского арбитража. Поэтому давайте просто выполним решение независимого арбитража", - отметил представитель Зеленского.