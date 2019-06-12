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РИА Новости

Представитель Зеленского призвал "Газпром" исполнять решение арбитража

09:50
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус заявил, что Киев всегда будет просить более низку цену на газ от "Газпрома".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%. В "Нафтогазе" назвал "причудливым" предложение "Газпрома" по скидке на газ.
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"Украина всегда захочет низкую цену, если мы действуем в интересах нашего государства. "Газпром" захочет высокую цену. Но, когда две стороны между собой спорят, есть третья – независимый суд", - заявил Герус в эфире телеканал "112 Украина".
По его словам, "Газпрому" нужно исполнять решение Стокгольмского арбитража.
"Так вот, Стокгольмский арбитраж, принял решение о том, что должны быть поставки из "Газпрома" на Украину, по цене ниже, чем это было предусмотрено ранее в контракте. "Нафтогаз" даже пробовал купить такой газ, в марте 2018 года, но "Газпром" тогда отказался. Если не ошибаюсь, это 5 миллиардов кубометров газа, решение Стокгольмского арбитража. Поэтому давайте просто выполним решение независимого арбитража", - отметил представитель Зеленского.
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Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Ситуация на УкраинеГазпромВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЭкономика
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