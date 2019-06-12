Токаев заявил о новых вызовах для Казахстана

"Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов – все это новая геополитическая реальность", - сказал он в своем выступлении на церемонии инаугурации.