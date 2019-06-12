Токаев заявил о новых вызовах для Казахстана

НУР-СУЛТАН, 12 июн – РИА Новости. Новые вызовы и угрозы стоят перед Казахстаном из-за перемен в мировой геополитике, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Перед Казахстаном встают новые вызовы и угрозы. Многие годы занимаясь международной политикой, я ощущаю наступление новой эпохи. Торговые войны, напряжение в международных отношениях, слом прежних механизмов безопасности, рост региональных конфликтов – все это новая геополитическая реальность", - сказал он в своем выступлении на церемонии инаугурации.
Он убежден, что "в предстоящие несколько лет будет решен главный вопрос современности – какие страны сумеют встроиться в прогресс, а кто окажется на обочине мирового развития".
"Экономический, социальный и политический прогресс – это наш единственный правильный ответ на вызовы современности. Мы открыты миру, стремимся к лучшим достижениям, передовым технологиям", - подчеркнул он.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.