Президент Казахстана намерен укрепить диалог власти и общества

"Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества, такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация - вот главный ориентир. Поэтому я решил создать национальный совет общественного доверия, в совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание национального совета общественного доверия будет проведено в августе", - сказал Токаев в ходе инаугурации.