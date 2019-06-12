Президент Казахстана намерен укрепить диалог власти и общества

НУР-СУЛТАН, 12 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике будет создан национальный совет общественного доверия для развития диалога власти и общества.
"Наших граждан сильно волнует развитие диалога власти и общества, такой диалог должен строиться на признании плюрализма мнений. Разные мнения, но единая нация - вот главный ориентир. Поэтому я решил создать национальный совет общественного доверия, в совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание национального совета общественного доверия будет проведено в августе", - сказал Токаев в ходе инаугурации.
Он подчеркнул, что "власть обязана выполнять свои обещания перед народом".