Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, заявил Токаев

"Мы продолжим конструктивный, сбалансированный и многовекторный внешнеполитический курс, будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину", - сказал Токаев в ходе инаугурации.