Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, заявил Токаев

НУР-СУЛТАН, 12 июн - РИА Новости. Казахстан продолжит многовекторную и конструктивную внешнюю политику, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мы продолжим конструктивный, сбалансированный и многовекторный внешнеполитический курс, будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину", - сказал Токаев в ходе инаугурации.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.