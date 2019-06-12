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РИА Новости

Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, заявил Токаев

08:52
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Sputnik / Владислав Воднев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 июн - РИА Новости. Казахстан продолжит многовекторную и конструктивную внешнюю политику, заявил в среду президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Мы продолжим конструктивный, сбалансированный и многовекторный внешнеполитический курс, будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Внешнеполитическая деятельность страны будет приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину", - сказал Токаев в ходе инаугурации.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
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