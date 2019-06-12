Власть обязана слышать запросы народа, заявил Токаев

НУР-СУЛТАН, 12 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власть должна быть внимательной к запросам людей и быть подотчетной перед народом, заявил он в своем выступлении после принесения присяги в ходе церемонии инаугурации.