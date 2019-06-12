Власть обязана слышать запросы народа, заявил Токаев

НУР-СУЛТАН, 12 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власть должна быть внимательной к запросам людей и быть подотчетной перед народом, заявил он в своем выступлении после принесения присяги в ходе церемонии инаугурации.
"Созидательные перемены на благо людей – вот мое понимание прогресса. При этом власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и акимы (главы регионов - ред.)", - сказал он.
Токаев подчеркнул, что для него как президента "самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние наших граждан".
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей.