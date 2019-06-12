В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала " Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала " 112 Украина " предложил новый способ покупки российского газа.

В частности, Герус порекомендовал лидерам "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.

"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", — рассказал он.

Герус также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой.

"Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор", — отметил он.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо украинской стороне дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал предложение российского концерна "причудливым". По его мнению, цена голубого топлива от "Газпрома" завышена на сто процентов. Он не уточнил, насколько тогда получается завышенной стоимость реверсного газа.