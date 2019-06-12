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РИА Новости

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

07:11
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
В частности, Герус порекомендовал лидерам "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ на Украину.
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
7 июня, 21:56
"Газпром" предложил Украине сначала купить газ, а потом обсуждать транзит
"Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", — рассказал он.
Герус также добавил, что во время поездки в Россию Бойко и Медведчуку следовало сразу заключить контракт с Москвой.
"Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор", — отметил он.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности продавать голубое топливо украинской стороне дешевле, чем купленный в Европе по реверсу газ. Стоимость для конечного потребителя при этом снизилась бы на четверть. Однако топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал предложение российского концерна "причудливым". По его мнению, цена голубого топлива от "Газпрома" завышена на сто процентов. Он не уточнил, насколько тогда получается завышенной стоимость реверсного газа.
Украина прекратила закупки газа у России в ноябре 2015 года. С тех пор она закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом киевские власти не раз заявляли, что им удалось "слезть с российской газовой иглы", но многие чиновники и политики отмечали, что такие закупки обходятся дороже, чем поставки из России напрямую. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Популярные комментарии
Переведу на доступный. - Слыш.У тебя ж Васька кореш. Сходи купи у него самогонку по дешовке. Только не говори что для меня. - А сам чо? -Да мне он не продаст. Я ему тут под дверью нагадил.
12 июня, 07:20
nnicolay.n1kitin
328690002
А как же "агрессор"? А где остаточне прощевай? Продолжайте скакать!
12 июня, 07:26
Сергей Серый
243160002
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