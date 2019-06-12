Юрист прокомментировал идею о смягчении наказания за хранение наркотиков

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Глава уголовной практики Dentons Константин Третьяков, на фоне дела журналиста Ивана Голунова комментируя идею о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, заявил, что задержание невиновного лица и смягчение наказания по этой статье - это не связанные вещи, а к доказательствам виновности по статье 228 УК РФ нужно предъявлять более высокие требования.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Журналиста освободили из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

На фоне дела Голунова возобновилась дискуссия по 228-й статье УК РФ. О необходимости ее реформы во вторник заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что сенаторы в курсе общественного запроса на изменение этой статьи и что СФ проанализирует информацию о практике ее применения, но "спешное изменение статей любого закона" может быть опасно.

По словам депутата ГД Николая Брыкина, в ГД уже разработали законопроект изменений в эту статью, где предлагается смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта, Верховный суд РФ и МВД поддержали его, для дальнейшего движения необходим отзыв правительства.

"Как мне кажется, это не связанные вещи - задержание невиновного лица и смягчение наказания, одно дело - фальсификация доказательств, другое - наказание за реальное преступление, однако я считаю, надо предъявлять более высокие требования к доказательствам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас, когда изымается относительно большой вес наркотиков, это расценивается как приготовление к сбыту.

"Здесь есть почва для злоупотребления, вес считается независимо от массы наркотического вещества, или есть килограмм стирального порошка и 10 граммов героина, будет считаться как 1 килограмм и 10 граммов героиносодержащего вещества. Считаю, что масса наркотиков должна оцениваться по массе активного вещества", - добавил Третьяков.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.