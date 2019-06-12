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РИА Новости

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

06:45
16532
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
По его словам, доказательств причастности Голунова к незаконным действиям нет, биологическая, криминалистическая, дактилоскопическая и генетическая экспертизы подтвердили это.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
9 июня, 13:42
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
Колокольцев попросил Владимира Путина принять решение об увольнении начальника управления по борьбе с незаконным оборотов наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
На время проверки правомерности действий от работы отстранили работников полиции, задерживавших журналиста.

Голунов на свободе

Вечером во вторник с Голунова, находившегося до этого на домашнем аресте, сняли электронный браслет в связи с отменой меры пресечения. Затем он покинул здание главного следственного управления МВД по Москве.
На вопрос, пойдет ли он на несанкционированную акцию в его поддержку, которая намечена на 12 июня, журналист ответил отрицательно.
"Нет, на митинг я не пойду, мне надо прийти в себя", - сказал он.

Гражданское общество против беззакония

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что общество должно получить ответы на вопросы, связанные с задержанием Голунова. По ее словам, из-за ошибок, допускаемых следствием, возникает недоверие граждан к следственным органам. Она добавила, что неясно, чем являются эти ошибки — "непрофессионализмом, головотяпством или провокацией".
Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин считает, что попытку беззакония пресекли активность гражданского общества и солидарность медиасообщества — общественное мнение переломило негативный тренд корпоративной солидарности правоохранительных органов.
По его словам, это свидетельство возрастания процессов оздоровления общества, становления гражданских институтов и повышения прозрачности органов власти.
"Важным итогом стало то, что государство не только признало, но и исправило ошибку, явно дискредитирующую представителей всех органов власти", - сказал Левин.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
00:28
Организаторы марша в поддержку Голунова сочли задачу акции выполненной
Депутат выразил надежду, что ситуация с Голуновым как прецедент "вопиющего нарушения закона и принципов здравого смысла" получит оценку компетентных надзорных органов, при этом виновные, допустившие это, понесут заслуженное наказание.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что из дела Голунова должны быть сделаны системные выводы.
По ее словам, любые ошибки в уголовно-процессуальной сфере должны исправляться, при этом важно, чтобы тема реабилитации невиновно привлеченных к уголовной ответственности или задержанных была реализована в соответствии с законом.
Член СФ Константин Косачев приветствовал освобождение Голунова и потребовал "поименного возмездия" для тех, кто незаконно преследовал журналиста.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
02:05
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
По его словам, исход дела — победа российского гражданского общества и поражение тех, кто не подозревал о его существовании в России.
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева заявила РИА Новости, что решение по делу Голунова показало, что власть готова признавать и исправлять свои ошибки.
"Как только мы привлекли внимание к множественным процессуальным нарушениям по задержанию и попросили проверку, она была сделана и показала нашу правоту", - сказала она.
Меркачева уверена, что виновные работники правоохранительных органов будут наказаны. "Как именно - посмотрим. Но сделать это надо быстро и публично, чтоб другим неповадно было", - заявила она.
По ее словам, ОНК намерена принять участие в согласованной акции в защиту журналистов и свободы слова 16 июня в столице. "Это будет митинг победы справедливости и разума", - подчеркнула она.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
03:38
Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт

Дело Голунова

Голунова задержали шестого июня, стало известно об этом на следующий день. Столичное управление МВД сообщило, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, журналиста проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как заявляло столичное управление МВД, также нашли наркотики.
Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева. СПЧ попросил органы прокурорского надзора и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий работников полиции. О контроле за делом сообщила и Генеральная прокуратура. Помощник президента Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что полицейские избили Голунова во время задержания. Обследование в больнице, куда доставили журналиста после жалоб на плохое самочувствие, не обнаружило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей скорой помощи. Суд после задержания поместил Голунова под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 19:03
Симоньян об освобождении Голунова: последний раз так радовалась во время ЧМ
59562310
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Дело журналиста Ивана ГолуноваВалентина МатвиенкоГосдума РФКонстантин КосачевМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Как же нам далеко до правового государства...
12 июня, 08:34
Иван Рыжиков
2300404
Отпечатки чьи на наркотиках, кто заказчик провокации. Дело закончилось так благополучно только благодаря большому общественному резонансу. Двух генералов может отправят на заслуженную пенсию и все.
12 июня, 09:44
Сергей Добрый
1400000
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