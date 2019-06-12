Пилот разбившегося в США вертолета не имел права летать в плохую погоду

Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.
Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.
Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.
Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.
"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.
"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.
Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.
Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.
Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.
Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.
"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.
"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.
Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.
Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.
Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.
Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.
В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.
В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.
Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.
Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.
"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.
Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.
Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.
"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.
Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.
Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.
В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.