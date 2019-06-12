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РИА Новости

Пилот разбившегося в США вертолета не имел права летать в плохую погоду

06:13
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© AP Photo / Mark LennihanПожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет. 10 июня 2019
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет. 10 июня 2019
© AP Photo / Mark Lennihan
Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет. 10 июня 2019
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пилот потерпевшего аварию в Нью-Йорке частного вертолета не имел разрешения на управление им в плохую погоду, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Федеральное управление авиации (FAA).
По данным управления, у пилота Тимоти Маккормака не было необходимого сертификата, который бы позволял ему управлять вертолетом при видимости меньше 4800 метров. В момент крушения в Нью-Йорке шел проливной дождь.
Отмечается, что эксперты продолжают выяснять причины крушения, включая то, мог ли этот вертолет в принципе использоваться для полета.
Ранее сообщалось, что частный вертолет потерпел крушение в центре Нью- Йорка, погиб один человек - пилот вертолета. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что инцидент произошел с вертолетом марки Agusta A109E.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в свою очередь заявил, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхэттене. Из здания были эвакуированы сотни людей. Возникший пожар удалось потушить.
Падение вертолета на небоскреб в Нью-Йорке
© REUTERS / New York City Fire Department

Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.

Пожарные службы среди обломков крыши от столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке. 10 июня 2019
1 из 15

Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.

© REUTERS / New York City Fire Department
© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images

Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.

Прохожие на месте столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
2 из 15

Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.

© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images
© REUTERS / Lance Koonce

Пилот вертолета погиб.

Дым в небе после столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
3 из 15

Пилот вертолета погиб.

© REUTERS / Lance Koonce
© REUTERS / Brendan McDermid

Пожар вскоре удалось удалось потушить.

Пожарные службы работают возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
4 из 15

Пожар вскоре удалось удалось потушить.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Mike Segar

Людей из здания эвакуировали.

Пожарные службы возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
5 из 15

Людей из здания эвакуировали.

© REUTERS / Mike Segar
© REUTERS / Brendan McDermid

"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.

Сотрудники полиции работают возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
6 из 15

"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.

Возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
7 из 15

Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt

Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на месте столкновения вертолета со зданием
8 из 15

Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.

© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt
© AP Photo / Mark Lennihan

"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.

Пожарные службы возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
9 из 15

"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.

© AP Photo / Mark Lennihan
© REUTERS / New York City Fire Department

Потерпевший аварию вертолет был частным.

Повреждения после столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
10 из 15

Потерпевший аварию вертолет был частным.

© REUTERS / New York City Fire Department
© REUTERS / Brendan McDermid

Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.

Пожарные службы возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
11 из 15

Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.

Сотрудник полиции возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
12 из 15

Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Brendan McDermid

Одной из версий случившегося называют погодные условия.

Сотрудники полиции и пожарные службы работают возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
13 из 15

Одной из версий случившегося называют погодные условия.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Mark Lennihan

В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.

Прохожие на месте столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
14 из 15

В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Полицейский на месте крушения вертолета в Нью-Йорке.

Сотрудник полиции возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
15 из 15

Полицейский на месте крушения вертолета в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
1 из 15

Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.

© REUTERS / New York City Fire Department
2 из 15

Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.

© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images
3 из 15

Пилот вертолета погиб.

© REUTERS / Lance Koonce
4 из 15

Пожар вскоре удалось удалось потушить.

© REUTERS / Brendan McDermid
5 из 15

Людей из здания эвакуировали.

© REUTERS / Mike Segar
6 из 15

"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.

© REUTERS / Brendan McDermid
7 из 15

Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
8 из 15

Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.

© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt
9 из 15

"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.

© AP Photo / Mark Lennihan
10 из 15

Потерпевший аварию вертолет был частным.

© REUTERS / New York City Fire Department
11 из 15

Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.

© REUTERS / Brendan McDermid
12 из 15

Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
13 из 15

Одной из версий случившегося называют погодные условия.

© REUTERS / Brendan McDermid
14 из 15

В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.

© AP Photo / Mark Lennihan
15 из 15

Полицейский на месте крушения вертолета в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
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FAAНью-Йорк (город)СШАВ мире
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