Пилот разбившегося в США вертолета не имел права летать в плохую погоду

Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет. 10 июня 2019

Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет. 10 июня 2019

© AP Photo / Mark Lennihan Пожар в небоскребе в Нью-Йорке, где на крышу здания упал вертолет. 10 июня 2019

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пилот потерпевшего аварию в Нью-Йорке частного вертолета не имел разрешения на управление им в плохую погоду, сообщил телеканал Пилот потерпевшего аварию в Нью-Йорке частного вертолета не имел разрешения на управление им в плохую погоду, сообщил телеканал NBC со ссылкой на Федеральное управление авиации (FAA).

По данным управления, у пилота Тимоти Маккормака не было необходимого сертификата, который бы позволял ему управлять вертолетом при видимости меньше 4800 метров. В момент крушения в Нью-Йорке шел проливной дождь.

Отмечается, что эксперты продолжают выяснять причины крушения, включая то, мог ли этот вертолет в принципе использоваться для полета.

Ранее сообщалось, что частный вертолет потерпел крушение в центре Нью- Йорка, погиб один человек - пилот вертолета. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что инцидент произошел с вертолетом марки Agusta A109E.