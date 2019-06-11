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РИА Новости

Падение вертолета на небоскреб в Нью-Йорке

Вчера, 12:13
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В Нью-Йорке вертолет упал на крышу офисного здания на Манхеттене, один человек погиб. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / New York City Fire Department

Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.

Пожарные службы среди обломков крыши от столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке. 10 июня 2019
1 из 15

Вертолет совершил жесткую посадку около 13.30 по местному времени.

© REUTERS / New York City Fire Department
© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images

Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.

Прохожие на месте столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
2 из 15

Машина фактически упала на крышу 51-этажного здания и загорелась.

© AFP 2019 / Spencer Platt/Getty Images
© REUTERS / Lance Koonce

Пилот вертолета погиб.

Дым в небе после столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
3 из 15

Пилот вертолета погиб.

© REUTERS / Lance Koonce
© REUTERS / Brendan McDermid

Пожар вскоре удалось удалось потушить.

Пожарные службы работают возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
4 из 15

Пожар вскоре удалось удалось потушить.

© REUTERS / Brendan McDermid
© REUTERS / Mike Segar

Людей из здания эвакуировали.

Пожарные службы возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
5 из 15

Людей из здания эвакуировали.

© REUTERS / Mike Segar
© REUTERS / Brendan McDermid

"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.

Сотрудники полиции работают возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
6 из 15

"Те, кто находился в этом доме, говорят, что было такое ощущение — как будто началось землетрясение", — рассказала в эфире радио Sputnik очевидец событий Елена Брэнсон.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.

Возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
7 из 15

Нью-йоркцы, видя дым над зданием, задались вопросом, было ли это несчастным случаем.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt

Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на месте столкновения вертолета со зданием
8 из 15

Мэр города Билл де Блазио и губернатор штата Эндрю Куомо заявили, что никаких признаков теракта нет.

© AFP 2019 / Getty Images/ Spencer Platt
© AP Photo / Mark Lennihan

"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.

Пожарные службы возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
9 из 15

"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. <…>Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", — заверил Куомо.

© AP Photo / Mark Lennihan
© REUTERS / New York City Fire Department

Потерпевший аварию вертолет был частным.

Повреждения после столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
10 из 15

Потерпевший аварию вертолет был частным.

© REUTERS / New York City Fire Department
© REUTERS / Brendan McDermid

Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.

Пожарные службы возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
11 из 15

Пилот Тимоти МакКормак работал на основателя риэлторской компании American Continental Properties Group Даниэля Бодини.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.

Сотрудник полиции возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
12 из 15

Самолет направлялся в аэропорт в Нью-Джерси, однако пилот начал терять контроль над машиной и пытался совершить аварийную посадку.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© REUTERS / Brendan McDermid

Одной из версий случившегося называют погодные условия.

Сотрудники полиции и пожарные службы работают возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
13 из 15

Одной из версий случившегося называют погодные условия.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Mark Lennihan

В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.

Прохожие на месте столкновения вертолета со зданием в Нью-Йорке
14 из 15

В день аварии был сильный туман, он скрывал верхние этажи небоскребов.

© AP Photo / Mark Lennihan
© AFP 2019 / Johannes Eisele

Полицейский на месте крушения вертолета в Нью-Йорке.

Сотрудник полиции возле места крушения вертолета в Нью-Йорке
15 из 15

Полицейский на месте крушения вертолета в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
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