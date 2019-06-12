В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки. С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские", — сказал он.