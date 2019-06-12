Премьер Японии впервые с 1978 года вылетел с официальным визитом в Иран

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в среду с официальным визитом в Тегеран, где он встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани.

"Напряженность на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. По мере своих сил я хотел бы сыграть роль мира и стабильности в этом регионе, учитывая внимание международного сообщества к этому вопросу. На основе традиционных дружеских отношений между Японией и Ираном я бы хотел провести откровенный обмен мнениями с президентом Роухани и верховным лидером аятоллой Хаменеи с целью снижения напряженности (в регионе)", - заявил Абэ телеканалу NHK перед вылетом.

Последний визит главы японского правительства в Иран состоялся в 1978 году, еще до свержения шаха и образования исламской республики.

Ожидается, что центральной темой переговоров станет необходимость сохранения иранской ядерной сделки, несмотря на выход из нее США.

Иран в годовщину выхода США из сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда ее пунктов, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным этими ограничениями.