Премьер Японии впервые с 1978 года вылетел с официальным визитом в Иран

ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в среду с официальным визитом в Тегеран, где он встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани.
"Напряженность на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. По мере своих сил я хотел бы сыграть роль мира и стабильности в этом регионе, учитывая внимание международного сообщества к этому вопросу. На основе традиционных дружеских отношений между Японией и Ираном я бы хотел провести откровенный обмен мнениями с президентом Роухани и верховным лидером аятоллой Хаменеи с целью снижения напряженности (в регионе)", - заявил Абэ телеканалу NHK перед вылетом.
Последний визит главы японского правительства в Иран состоялся в 1978 году, еще до свержения шаха и образования исламской республики.
Ожидается, что центральной темой переговоров станет необходимость сохранения иранской ядерной сделки, несмотря на выход из нее США.
Иран в годовщину выхода США из сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда ее пунктов, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным этими ограничениями.
В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся членов соглашения (Германия, Франция, Британия, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. Иран дал этим странам 60 дней на обеспечение его интересов, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие из-за действий США проблемы.