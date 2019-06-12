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РИА Новости

Премьер Японии впервые с 1978 года вылетел с официальным визитом в Иран

05:03
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 12 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вылетел в среду с официальным визитом в Тегеран, где он встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани.
"Напряженность на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. По мере своих сил я хотел бы сыграть роль мира и стабильности в этом регионе, учитывая внимание международного сообщества к этому вопросу. На основе традиционных дружеских отношений между Японией и Ираном я бы хотел провести откровенный обмен мнениями с президентом Роухани и верховным лидером аятоллой Хаменеи с целью снижения напряженности (в регионе)", - заявил Абэ телеканалу NHK перед вылетом.
Последний визит главы японского правительства в Иран состоялся в 1978 году, еще до свержения шаха и образования исламской республики.
Ожидается, что центральной темой переговоров станет необходимость сохранения иранской ядерной сделки, несмотря на выход из нее США.
Иранский нефтяник
28 мая, 15:59
Отважный тигр, предприимчивый дракон. Китай перестал покупать нефть у ИранаОтказ Пекина от закупок иранской нефти может оказаться тонким ходом – приглашением Вашингтону к заключению большой торговой сделки.
Иран в годовщину выхода США из сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда ее пунктов, касающихся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным этими ограничениями.
В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся членов соглашения (Германия, Франция, Британия, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. Иран дал этим странам 60 дней на обеспечение его интересов, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие из-за действий США проблемы.
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Хасан РоуханиСиндзо АбэАли ХаменеиЯпонияИранВ мире
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