Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского

"Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко. Когда Виктор Медведчук и Юрий Бойко вполне открыто говорят о возможности получить для Украины сегодня колоссальную скидку на газ, получить возможность для продления договора в 2020 году для украинской газотранспортной магистрали, и при этом сохранить доход в украинский бюджет в размере трех миллиардов гривен", – сказала Королевская.