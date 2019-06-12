Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Так парламентарий прокомментировала критику пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель по поводу поездки лидеров партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Россию.
"Мы видим, что продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко. Когда Виктор Медведчук и Юрий Бойко вполне открыто говорят о возможности получить для Украины сегодня колоссальную скидку на газ, получить возможность для продления договора в 2020 году для украинской газотранспортной магистрали, и при этом сохранить доход в украинский бюджет в размере трех миллиардов гривен", – сказала Королевская.
Ранее Служба безопасности Украины начала проверку после визита Медведчука и Бойко в Россию. Досудебное расследование проводят "по признакам совершения преступлений" статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) уголовного кодекса страны.
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