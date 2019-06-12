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РИА Новости
Ситуация в Судане

Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане

04:16
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Flickr МИД России
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН решительно осудил произошедшее в Судане насилие и гибель гражданского населения, говорится в заявлении Совета.
Обстановка в столице Судана Хартуме и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала 9 июня, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.
Военные свою вину не признают, но объявили о проведении расследования и уже задержали нескольких военнослужащих, участвовавших в событиях 3 июня. В то же время переходный военсовет обвиняет оппозицию в лице "Сил за свободу и перемены" в ухудшении ситуации в области безопасности. По мнению армии, блокирование дорог, установка незаконных КПП, к которым прибегают вдохновляемые оппозицией демонстранты, противоречат международному праву и являются не политической деятельностью, а преступлением и посягательством на свободу граждан.
"Члены Совета решительно осудили недавнее насилие в Республике Судан и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями гражданских лиц", - говорится в заявлении.
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Совбез выражает "глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших и желает скорейшего и полного выздоровления пострадавшим".
Также Совбез призывает к немедленному прекращению насилия в отношении гражданских лиц и подчеркивает важность "уважения прав человека и обеспечения полной защиты гражданских лиц и обеспечения правосудия".
"Члены Совета приняли к сведению заявление переходного Военного совета о проведении расследования этих инцидентов и призвали генерального секретаря продолжать поддерживать региональные и международные усилия, в частности усилия, возглавляемые Африканским союзом, по содействию национальному переходному процессу на благо народа Судана", - добавляется в заявлении.
Орган ООН призывает все заинтересованные стороны "продолжать совместную работу по достижению консенсусного урегулирования нынешнего кризиса".
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Ситуация в СуданеСовет Безопасности ООНСуданООНВ мире
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