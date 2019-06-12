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РИА Новости

Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики

04:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 22 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Первое большое обстоятельство, которое нужно учитывать, — это то, что бюджет перестал получать плановые доходы от налогов. Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает".

Юлия Тимошенко
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Она также добавила, что на фоне этой ситуации еще более угрожающей выглядит задолженность перед МВФ, часть которой Украина должна будет погасить в сентябре.

"Второй вызов, который стоит, и пока будут выборы, я убеждена, что никто даже с мыслями не соберется, что с этим делать, это то, что в сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. Два миллиарда долларов. Это более 50-ти миллиардов гривен"

Юлия Тимошенко
При этом она отметила, что у Киева сейчас нет программы сотрудничества с МВФ и другими кредиторами, потому что все внимание сейчас обращено на выборы и никто не занимается экономикой.
Тимошенко рассказала о плачевной ситуации и в других сферах. В частности, по ее словам, украинские шахтеры несколько месяцев не получают зарплаты, существует проблема недофинансирования здравоохранения, и из страны ежедневно уезжают два человека.
В 2015 году МВФ и Украина подписали соглашение о четырехлетней программе помощи на 17,5 миллиарда долларов. В марте был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе — второй, в 1,7 миллиарда. В результате внешний долг Украины за 2015 год вырос на 70,5%.
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Ситуация на УкраинеЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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