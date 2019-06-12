Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV

"Первое большое обстоятельство, которое нужно учитывать, — это то, что бюджет перестал получать плановые доходы от налогов. Бюджет сегодня пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка. Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает". Юлия Тимошенко

Она также добавила, что на фоне этой ситуации еще более угрожающей выглядит задолженность перед МВФ, часть которой Украина должна будет погасить в сентябре.

"Второй вызов, который стоит, и пока будут выборы, я убеждена, что никто даже с мыслями не соберется, что с этим делать, это то, что в сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. Два миллиарда долларов. Это более 50-ти миллиардов гривен" Юлия Тимошенко

При этом она отметила, что у Киева сейчас нет программы сотрудничества с МВФ и другими кредиторами, потому что все внимание сейчас обращено на выборы и никто не занимается экономикой.

Тимошенко рассказала о плачевной ситуации и в других сферах. В частности, по ее словам, украинские шахтеры несколько месяцев не получают зарплаты, существует проблема недофинансирования здравоохранения, и из страны ежедневно уезжают два человека.