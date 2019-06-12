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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть

04:05
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование. Архивное фото
Программирование. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Кража и утечки персональных данных россиян происходят нередко, как обезопасить себя от таких утечек и что делать, если они все же произошли, рассказал руководитель Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
По словам эксперта, данные делятся на несколько типов, в том числе – финансовые и личные.
"Если у вас утекли данные, связанные с финансами - с карточками, банковскими счетами, то это прямой путь в банк, правоохранительные органы. Это такое же преступление, как если бы у вас просто увели деньги со счета", - сообщил он.
Если в интернете оказались ваши частные фотографии, номера телефонной книги – ничего предпринять уже нельзя. "Проще забыть, иначе вы будете гоняться за тенью. Запретите публиковать в одном месте - появится где-то еще", - сказал он.
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Эксперты дали рекомендации по защите банковских данных от мошенников
Защитить свои данные от "утечек" можно несколькими способами. "В первую очередь - закрывать паролем вашу личную, чувствительную информацию. Во-вторых, пароли должны быть сложными, и желательно их чаще менять. И не надо использовать один и тот же пароль на всё. Многие этим грешат тем не менее", - продолжил Онищенко.
Он добавил, что самые важные данные, как финансовые, необходимо защищать двухфакторной аутентификацией, а также проверять, действительно ли эти данные достать можете только вы.
"И не надо доверять, раскрывать данные незнакомцам, которые вам предлагают "манну небесную" и бесконечные дары, если вы им что-то скажете. Не стоит верить звонкам, просьбам перечислить средства. Там, где есть деньги, есть и мошенники, а они в первую очередь используют все технологические новинки", - заключил эксперт.
Петербургский международный экономический форум проходил 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Аналитический центр при правительстве РФРоссияТехнологии
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