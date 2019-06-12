Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Кража и утечки персональных данных россиян происходят нередко, как обезопасить себя от таких утечек и что делать, если они все же произошли, рассказал руководитель Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Кража и утечки персональных данных россиян происходят нередко, как обезопасить себя от таких утечек и что делать, если они все же произошли, рассказал руководитель Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума

По словам эксперта, данные делятся на несколько типов, в том числе – финансовые и личные.

"Если у вас утекли данные, связанные с финансами - с карточками, банковскими счетами, то это прямой путь в банк, правоохранительные органы. Это такое же преступление, как если бы у вас просто увели деньги со счета", - сообщил он.

Если в интернете оказались ваши частные фотографии, номера телефонной книги – ничего предпринять уже нельзя. "Проще забыть, иначе вы будете гоняться за тенью. Запретите публиковать в одном месте - появится где-то еще", - сказал он.

Защитить свои данные от "утечек" можно несколькими способами. "В первую очередь - закрывать паролем вашу личную, чувствительную информацию. Во-вторых, пароли должны быть сложными, и желательно их чаще менять. И не надо использовать один и тот же пароль на всё. Многие этим грешат тем не менее", - продолжил Онищенко.

Он добавил, что самые важные данные, как финансовые, необходимо защищать двухфакторной аутентификацией, а также проверять, действительно ли эти данные достать можете только вы.

"И не надо доверять, раскрывать данные незнакомцам, которые вам предлагают "манну небесную" и бесконечные дары, если вы им что-то скажете. Не стоит верить звонкам, просьбам перечислить средства. Там, где есть деньги, есть и мошенники, а они в первую очередь используют все технологические новинки", - заключил эксперт.