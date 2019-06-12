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РИА Новости

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

01:21
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра призвал не поддаваться на провокации и заявил, что Чечня не претендует на чужую территорию. Его обращение размещено в Instagram.
Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика — Шелковской район". Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом, добавил он.
"Мои дорогие дагестанцы, не поддавайтесь на провокации. <…> Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец", — заявил Кадыров.
Он призвал быть более сдержанными в комментариях и избегать оскорбительных высказываний.
Владимир Васильев
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"Мы же вам не говорим, как называть улицы, села. <…> Представьте, что мы приедем в Дагестан и начнем снимать с ваших улиц указательные знаки, это же несправедливо. <…> Ваш глава комиссии говорит, что это территория Чеченской Республики, почему тогда вы мне задаете вопросы?" — сказал Кадыров и добавил, что чеченская сторона "никуда не пришла", а лишь охраняет свои границы.
Он также поблагодарил главу Дагестана за взвешенный подход и "правильные слова" в сложившейся ситуации.
В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. Шестнадцатого апреля спикеры парламентов обеих республик заявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления к 15 декабря границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. В целом вопрос, связанный с процедурой прохождения установления координатного описания границ был обсужден, в том числе и с участием общественности во всех 11 муниципальных образованиях республики, граничащих с тремя регионами: Чечней, Калмыкией и Ставропольским краем.
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Рамзан КадыровЧечняДагестанОбщество
Популярные комментарии
Рамзан умный и толковый политик!
12 июня, 07:53
Dashout Дашут
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академик
12 июня, 08:04
aalex4410qwert
7140003
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