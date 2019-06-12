Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

ГРОЗНЫЙ, 12 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра призвал не поддаваться на провокации и заявил, что Чечня не претендует на чужую территорию. Его обращение размещено в Глава Чечни Рамзан Кадыров после инцидента на выезде из дагестанского Кизляра призвал не поддаваться на провокации и заявил, что Чечня не претендует на чужую территорию. Его обращение размещено в Instagram

Ранее правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика — Шелковской район". Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы". Вопрос границы между республиками будет решаться с учетом интересов жителей обоих регионов и всего СКФО в целом, добавил он.

"Мои дорогие дагестанцы, не поддавайтесь на провокации. <…> Я брат для дагестанского и для ингушского народа больше чем кто-либо, я всегда готов протянуть руку помощи и братства, этому учил и призывал и мой отец", — заявил Кадыров.

Он призвал быть более сдержанными в комментариях и избегать оскорбительных высказываний.

"Мы же вам не говорим, как называть улицы, села. <…> Представьте, что мы приедем в Дагестан и начнем снимать с ваших улиц указательные знаки, это же несправедливо. <…> Ваш глава комиссии говорит, что это территория Чеченской Республики, почему тогда вы мне задаете вопросы?" — сказал Кадыров и добавил, что чеченская сторона "никуда не пришла", а лишь охраняет свои границы.

Он также поблагодарил главу Дагестана за взвешенный подход и "правильные слова" в сложившейся ситуации.