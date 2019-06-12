Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. НАТО создала группы специалистов, которые могут быть оперативно направлены в те союзнические страны, которые нуждаются в защите своих сетей от киберугроз, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он посетил во вторник Исландию, где, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что альянс принял решение "усиливать кибербезопасность, в частности путем совершенствования систем, методов борьбы с такими угрозами".

"Мы создали команды, которые могут быть оперативно размещены у тех союзников, которые нуждаются в защите их сетей", - сказал Столтенберг.

"Нам нужно адаптироваться к тому, что мы видим больше гибридных и киберугроз, и это часть большой адаптации НАТО, которая сейчас происходит. Мы рассмотрим эту адаптацию НАТО, когда снова встретимся на встрече лидеров НАТО в Лондоне в начале декабря", - добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова ответить на кибератаки применением пятой статьи устава о коллективной обороне и "всего спектра" возможностей для противодействия таким нападениям.