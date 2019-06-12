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РИА Новости

Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки

00:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. НАТО создала группы специалистов, которые могут быть оперативно направлены в те союзнические страны, которые нуждаются в защите своих сетей от киберугроз, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он посетил во вторник Исландию, где, отвечая на вопросы журналистов, напомнил, что альянс принял решение "усиливать кибербезопасность, в частности путем совершенствования систем, методов борьбы с такими угрозами".
"Мы создали команды, которые могут быть оперативно размещены у тех союзников, которые нуждаются в защите их сетей", - сказал Столтенберг.
"Нам нужно адаптироваться к тому, что мы видим больше гибридных и киберугроз, и это часть большой адаптации НАТО, которая сейчас происходит. Мы рассмотрим эту адаптацию НАТО, когда снова встретимся на встрече лидеров НАТО в Лондоне в начале декабря", - добавил он.
Хакер
27 февраля, 17:20
Невидимая сила. Киберармия США "атаковала" Россию Американские кибербойцы похвастались своей первой победой на "русском фронте". Говорят, она была, эта победа. Еще в прошлом году. Взяли и заблокировали на время один российский интернет-ресурс. Да так, что никто и не заметил. Мастера, что тут скажешь.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО готова ответить на кибератаки применением пятой статьи устава о коллективной обороне и "всего спектра" возможностей для противодействия таким нападениям.
Осенью Столтенберг сообщал, что НАТО создает систему кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, они могут быть задействованы и при наступательных миссиях.
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НАТОИсландияЙенс СтолтенбергВ мире
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