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РИА Новости

Короли Саудовской Аравии и Бахрейна поздравили Путина с Днем России

00:43
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа направили поздравления президенту РФ Владимиру Путину с Днем России.
Как сообщил МИД Саудовской Аравии, король Аль Сауд в поздравительной телеграмме пожелал от своего имени и имени саудовского народа и правительства российскому президенту "здоровья и счастья", а "правительству и дружественному российскому народу - прогресса и процветания".
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Аналогичные пожелания высказал в своей поздравительной телеграмме по случаю Дня России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, сообщило Бахрейнское информационное агентство.
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Салман бен Абдель Азиз Аль СаудХамад бен Иса Аль ХалифаДень РоссииВладимир ПутинСаудовская АравияБахрейнРоссияВ мире
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