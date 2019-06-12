Короли Саудовской Аравии и Бахрейна поздравили Путина с Днем России

Как сообщил МИД Саудовской Аравии, король Аль Сауд в поздравительной телеграмме пожелал от своего имени и имени саудовского народа и правительства российскому президенту "здоровья и счастья", а "правительству и дружественному российскому народу - прогресса и процветания".