Короли Саудовской Аравии и Бахрейна поздравили Путина с Днем России

ДОХА, 12 июн - РИА Новости. Короли Саудовской Аравии и Бахрейна Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и Хамад бен Иса Аль Халифа направили поздравления президенту РФ Владимиру Путину с Днем России.
Как сообщил МИД Саудовской Аравии, король Аль Сауд в поздравительной телеграмме пожелал от своего имени и имени саудовского народа и правительства российскому президенту "здоровья и счастья", а "правительству и дружественному российскому народу - прогресса и процветания".
Аналогичные пожелания высказал в своей поздравительной телеграмме по случаю Дня России король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, сообщило Бахрейнское информационное агентство.