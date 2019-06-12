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РИА Новости

В Совфеде оценили требование Киева о добыче газа в Черном море

00:49
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT прокомментировал требование украинской стороны в гаагском арбитраже разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Ранее представитель украинской стороны на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море. По ее словам, Украина могла бы добывать там достаточно газа для обеспечения энергетической независимости, однако Москва якобы лишила Киев такой возможности. Она также заявила, что Керченский пролив является международным, а украинский суверенитет в Крыму сомнениям не подлежит.
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По словам Джабарова, украинская сторона может свободно использовать свои территориальные воды в любых целях, однако не имеет права претендовать на российский шельф.
"Никакого запрета на доступ нет. В своих территориальных водах делайте что хотите. Что касается шельфа, который не принадлежит Украине: они же не будут добывать нефть на шельфе, принадлежащем Российской Федерации?", - отметил он.
Помимо этого, Джабаров заявил, что Украина имеет опосредованное отношение к Керченскому проливу, и призвал Киев надлежащим образом уведомлять российскую сторону в случае прохода через пролив.
"Они имеют право проходить через него, уведомляя надлежащим образом начальника в порте в Керчи. Но добывать в Керченском проливе нефть или газ никто не позволит", - подчеркнул политик.
Кроме того, Джабаров добавил, что арбитраж не имеет права решать вопрос о принадлежности того или иного шельфа какому-либо государству. При этом заявления Киева, по его мнению, направлены лишь на то, чтобы вновь привлечь внимание к "несчастной Украине" и выставить Россию "агрессором".
В Гааге 10-14 июня проходят слушания в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании конвенции ООН по морскому праву.
В частности, иск касается прав Киева на минеральные и живые ресурсы Черного и Азовского морей, судоходство в Керченском проливе, охрану окружающей морской среды и подводного культурного наследия. Украина требует прекратить "нарушение прав" и компенсировать нанесенный ущерб.
В российском МИД считают, что Украина обратилась в арбитраж не для урегулирования спора о толковании или применении конвенции по морскому праву, а в надежде добиться "юридического" признания своего "суверенитета над Крымом".
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Ситуация на УкраинеЕлена ЗеркальВладимир ДжабаровРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
вам 30 лет никто не запрещал его добывать и разрабатывать. только что то никто ничего незделал. а тут глаза открылись.
12 июня, 03:31
пппавел попов
1331000
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