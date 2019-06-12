В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Вечером, 11 июня 2019 года в пруду на северо-востоке Москвы были обнаружены останки человеческого тела. По данному факту... проводится доследственная проверка", - заявила она.

По предварительным данным, останки принадлежат женщине.