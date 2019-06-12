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РИА Новости
Туризм

Названы страны, в которые россияне путешествовали чаще всего

Вчера, 14:28
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТурист из Китая позирует для фото, Большой дворец, Бангкок, Таиланд
Турист из Китая позирует для фото, Большой дворец, Бангкок, Таиланд
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В первом квартале 2019 года российски туристы чаще всего ездили в Абхазию и Финляндию, среди дальнемагистральных направлений наибольшим спросом пользовались Таиланд и Китай, сообщает ТурСтат.
В десятку наиболее востребованных зарубежных маршрутов вошли Абхазия (803 тысячи поездок), Финляндия (731 тысяча), Казахстан (528 тысяч), Таиланд (494 тысячи), Китай (484 тысячи), Эстония (389 тысяч), Украина (380 тысяч), Турция (341 тысяча), ОАЭ (316 тысяч) и Германия (307 тысяч поездок).
Также в число популярных направлений вошли Грузия, Италия, Вьетнам, Испания и Франция.
Всего за первые три месяца 2019 года россияне совершили почти 7,5 миллиона зарубежных путешествий.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАбхазияФранцияГерманияЭстонияВьетнамКитайФинляндияТурцияОАЭИталияТаиландИспанияГрузияКазахстанУкраина
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