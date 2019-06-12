Как отметить День России: стритбол, самовары и променад Екатерины II

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Концерты со звездами, гулянья в парках, исторические реконструкции, флешмобы и перформансы. Подробнее о том, куда пойти в крупных российских городах 12 июня, — в материале РИА Новости.

Москва: самовары на ВДНХ и рыцари в Коломенском

Главный концерт — на главной площади. С 19:00 и до салюта Сергей Лазарев, Валерия, Дима Билан, Григорий Лепс, "Чайф", "Звери" и многие другие будут выступать на Красной площади.

Днем приходите в парке "Зарядье" учиться танцевать буги-вуги и рок-н-ролл, а на ВДНХ — пить чай из самовара и пробовать традиционные русские сладости.

В Коломенском в рамках фестиваля "Времена и Эпохи" можно будет посмотреть на историческую реконструкцию с рыцарскими турнирами и шутами. Поболеть за наших артистов-футболистов можно будет на стадионе "Локомотив", а вечером режиссер (и футболист!) Эмир Кустурица даст бесплатный концерт на главной сцене Парка Культуры.

В саду "Эрмитаж" — гала-концерт конкурса "Лучшая песня о Москве".

Петербург: сюрприз на Дворцовой и танцевальные флешмобы

Про концерт на Дворцовой площади пока известно лишь то, что ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова исполнит знаменитые песни военных лет: "Пора в путь-дорогу", "Песенку фронтового шофера", "Катюшу" и другие. Организаторы держат в тайне имена известных артистов, которые также здесь выступят. Для публики это будет сюрприз. Шоу начнется в 19:00. На Малой Конюшенной и на Невском проспекте в 13:00 — танцы под русскую народную музыку, а в 14:00 — Парад цветов и оркестров.

И финал празднования — салют, который в Санкт-Петербурге бывает позже, в 23:00. Смотреть его удобнее с Дворцовой набережной, со Стрелки Васильевского острова или от Петропавловской крепости.

Сочи: стритбол и парад Дружбы народов

В Сочи праздник начнется с флешмоба: на площади Южного мола Сочинского морского порта волонтеры развернут флаг России площадью 40 квадратных метров и составят вокруг него огромную фигуру в форме сердца. А на площади Флага гигантских флагов, на удивление, не будет, но можно будет сделать зарядку и потом уже болеть на турнире по стритболу.

Масштабным событием станет парад Дружбы народов России. Между зданиями администраций Центрального района и города пройдут представители осетинской, казахской, белорусской, украинской, армянской, грузинской, татарской, польской и других диаспор в национальных костюмах.

Казань: флагшток и "Братья Гримм"

Праздничные мероприятия в Казани начнутся в 10:00 в городском парке Победы. Там поднимут флаг России на новом 50-метровом флагштоке, такие к 2020 году планируется установить и в других российских регионах.

Кульминацией праздника станет концерт на Кремлевской набережной. В его программе — и казанские творческие коллективы, и звезды российской эстрады. Один из хедлайнеров шоу — группа "Братья Гримм".

Севастополь: променад Екатерины II и джаз-оркестр

На Приморском бульваре Севастополя устроят перформанс — променад Екатерины II и ее свиты. Вечером на площади Нахимова выступит московский джаз-оркестр Государственного училища духового искусства.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко Здания дельфинария и Дворца детского и юношеского творчества в Севастополе © РИА Новости / Сергей Мальгавко Здания дельфинария и Дворца детского и юношеского творчества в Севастополе

В Мемориальном комплексе "Малахов курган" будут работать выставки "Бастион Героев", "Мы вместе", экспозиция рисунков — победителей конкурса "75 лет Севастопольской Победе", а также интерактивные площадки "Моя матрешка" и "Русские гадания".

Екатеринбург: хором о городе и мире