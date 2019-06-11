ЕР призвала ускорить снятие возрастного ценза в программе "Земский доктор"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В "Единой России" предлагают министерству здравоохранения РФ совместно с региональными органами исполнительной власти ускорить снятие возрастного ценза для участников программы "Земский доктор", сообщает пресс-служба единороссов.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли бы получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи - 1 миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей.

"Нам необходимо решить проблему с кадровым дефицитом в селах и деревнях, о которой говорится сегодня. И в рамках "Земского доктора" нужно прорабатывать системный подход, включая расширение ее действия на специалистов разных возрастов и создание социальной инфраструктуры для того, чтобы наша медицина работала качественно, четко. Мы предлагаем убрать этот возраст, так как качественная подготовка специалиста должна быть на первом месте", - приводит пресс-служба ЕР слова координатора дискуссионной площадки ЕР "Благополучие человека", ректора РГСУ Натальи Починок.

В пресс-службе партии уточнили, что участники дискуссионной площадки ЕР выработали предложения по увеличению доступности первичной медицинской помощи, которые вошли в проект резолюции. Резолюция будет представлена на заседании президиума генсовета ЕР до конца июня.

Также фракции ЕР в Госдуме предлагается рассмотреть возможность закрепить в федеральном законодательстве норму, согласно которой дети участников программы "Земский доктор" смогут проходить обучение в вузах по региональным целевым квотам. По мнению экспертов, это будет способствовать закреплению кадров на селе.