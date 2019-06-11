Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет

КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо начинать буквально завтра", - написал Климкин на своей странице в Facebook.
В то же время он выразил уверенность, что Украине это точно удастся. "Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично", - добавил министр.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.