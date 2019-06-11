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РИА Новости

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет

Вчера, 22:02
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо начинать буквально завтра", - написал Климкин на своей странице в Facebook.
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Совсем не страшно. Украинский лидер пообещал референдум о вступлении в НАТОУже и в конституции записали, что стратегический курс ведет Украину в НАТО, а все не могут решить, надо им в НАТО или не надо. Лучше бы спросили, нужны ли они там.
В то же время он выразил уверенность, что Украине это точно удастся. "Мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично", - добавил министр.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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