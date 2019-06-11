За нарушения при работе со спутниковыми системами связи хотят ввести штрафы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минкомсвязь подготовила изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий введение штрафов до 1 миллиона рублей за нарушение правил использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, следует из проекта, размещенного на портале проектов нормативных актов.

"Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, в том числе неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную систему подвижной персональной спутниковой связи, обязанности по формированию российского сегмента такой системы и обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации, и обязанности по пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа", - говорится в проекте.

В частности, согласно проекту, штраф для должностных лиц предлагается в размере от 10 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - 70-200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Согласно указанным правилам, использование иностранных спутниковых систем для создания спутниковых сетей в целях развития российских сетей связи и обеспечения их интеграции с международными сетями допускается на основании решений Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Использование иностранных спутниковых систем для нужд органов власти, обороны и безопасности страны, обеспечения правопорядка допускается в исключительных случаях, если нет возможности использования для этого российских спутниковых систем.

Согласно правилам, российский оператор связи, использующий иностранную систему подвижной персональной спутниковой связи, формирует российский сегмент этой системы в составе станции сопряжения, предназначенной для обеспечения связи с сетями связи общего пользования, и абонентских устройств. При этом весь трафик, формирующийся абонентскими устройствами на территории РФ, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся на территории России. Сведения об абонентских устройствах, не требующих регистрации и работающих в российском сегменте иностранных систем подвижной персональной спутниковой связи, и персональные данные абонентов подлежат учету российскими операторами.

В мире началось создание нескольких крупных спутниковых систем связи. Так, например, британская компания OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, благодаря полному охвату поверхности Земли. Для запуска уже заказана 21 российская ракета "Союз", первый пуск с тестовыми аппаратами проведен в текущем году. Однако, в 2018 году, по данным СМИ, выяснилось, что у компании появились проблемы с получением частот в России: против выделения выступили ФСБ и Роскомнадзор.